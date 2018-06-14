Туркменистан построит школу для представителей туркменской диаспоры в Таджикистане

CA-NEWS (TM) - Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило международный тендер на проектирование и строительство общеобразовательной школы в Хатлонском велаяте (области) Таджикистана, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

«Заявки и предложения заинтересованных сторон принимаются в установленном порядке, регистрируются в Управлении маркетинга и внешнеэкономических связей Министерства строительства и архитектуры Туркменистана», - говорится в сообщении.

Победитель конкурса построит школу в дайханском объединении имени Эргеша Султанова в этрапе (районе) Дусти Хатлонской области, где проживает туркменская диаспора.

Учебное заведение будет рассчитано на 540 человек и носить имя классика туркменской и мировой литературы Мактумкули Фраги.