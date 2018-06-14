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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане экс-директора ООО «Таджиктара» осудили за незаконную продажу земли

CA-NEWS (TJ) - Суд города Гулистон Согдийской области вынес приговор бывшему директору ООО «Таджиктара» Гафуровского района Махмуджону Мамаджонову, сообщает Авеста.

Решением суда города Гулистон Махмуджон Мамаджонов, согласно статьи 338 ч.2 УК Таджикистана приговорен к выплате штрафа в размере более $5 тыс. с лишением прав занимать руководящие должности сроком на два года.

Как сообщает генеральная прокуратура Таджикистана, будучи директором ООО «Таджиктара», в августе 2014 года Мамаджонов заключил договор с гражданином С.Абдурахмоновым о выделении ему для строительства жилья 0,12 га земли с территории «Таджиктары». За выделяемый земельный участок под жилье, Мамаджонов взял у С.Абдурахмонова $14 тыс.

Другому гражданину Ахуну Абдурахмонову тогда еще директор ООО «Таджиктара» Гафуровского района обещал выделить с территории предприятия 0,08 га земли, потребовав с него около $9 тыс. С этих денег Мамаджонов взял более $2 тыс, а затем потребовал принести оставшуюся сумму и при получении был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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