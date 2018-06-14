В государственных магазинах Ашхабада продукты отпускают в ограниченном количестве и только взрослым

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде в государственных продовольственных магазинах на взрослого человека отпускают по 1 килограмму сахара и по 10 яиц, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана» со ссылкой на источники.

Продукты уже предварительно расфасованы. Детям продукты не отпускают. Продавцы говорят, что если начать продавать детворе, то родители станут забирать своих детей из садов и на каждого приобретать дефицитные продукты.

Килограмм сахара стоит 7 манатов, а яйца отпускают по 33 тенге за штуку.

«Перед магазином на перекрестке Чехова-Кемине стоят женщины и просят купить им килограмм сахара, за услугу предлагают 1 манат», - сообщил источник. Им это все равно выгодно, так как в свободной продаже сахар стоит 11 манатов.

Такие же ограничения действуют и в других государственных торговых точках столицы Туркменистана, например, в магазине «Хеззетли», что в тридцатом микрорайоне. С утра, когда очереди большие, перед каждым магазином дежурят полицейские.

В Туркменистане с осени прошлого года наблюдается острая нехватка продуктов питания. В регионах выстраиваются большие очереди за мукой, хлебом, сахаром и растительным маслом, нередко это приводит к давкам и потасовкам. На севере страны люди штурмуют грузовые машины с отрубями. Нехватка продуктов и рост цен на них вызваны как недостатком валюты в стране, так и низким объемом собранного урожая пшеницы в прошлом году.