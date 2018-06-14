В Монголии будет введен в эксплуатацию мясокомбинат который обеспечит 700 новых рабочих мест

CA-NEWS (MNG) - Делегация столичного хурала гражданских представителей 13 июня ознакомилась на с ходом строительства мясокомбината в столичном районе Налайх, сообщает агентство Montsame.

«Комбинат занимает участок площадью 6.2 гектара и включает в себя пять зданий, в частности сервисный и убойный центры. Ожидается, что комбинат начнет свою деятельность с осени текущего года и будет способен перерабатывать до 7500 голов мелкого и 1500 голов крупного рогатого скота в день», - об этом рассказал гостям гендиректор компании-подрядчика "МБУ" С.Бямбасурэн.

По расчетам специалистов, новый комбинат обеспечит население столицы 100% здоровой и качественной мясной продукцией в соответствии с мировыми стандартами и создаст 700 новых рабочих мест.