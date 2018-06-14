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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В России объявили о повышении НДС с 18% до 20%
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CA-NEWS (CA) - Правительство России предлагает повысить базовую ставку НДС с действующих 18% до 20%, заявил премьер Дмитрий Медведев, выступая на заседании кабмина, сообщает «Интерфакс».

При этом он отметил, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены.

«Сейчас базовая ставка НДС - 18%. Предлагается сделать ее 20%. Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены. Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», - сказал Медведев о решении повысить НДС, сохранив действующие льготы

Предполагается, что новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года. Об этом позднее в ходе своего выступления заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

НДС была понижена с 20% до 18% с 1 января 2004 года. Таким образом, ставка в 18% просуществовала 15 лет.

Правительство РФ в числе прочих налоговых корректировок намерено отменить налог на движимое имущество как обременительный для бизнеса, заявил Силуанов.

«Предлагается отменить сложный для бизнеса и дестимулирующий инвестиции налог на движимое имущество», - сказал Силуанов в ходе заседания правительства. По его словам, это и другие налоговые решения будут внесены в составе готовящегося правительством проекта законов.

Как сообщает РИА Новости, помощник президента РФ Андрей Белоусов сообщил, что законопроект о повышении НДС был одобрен.

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