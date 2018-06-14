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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане перед празднованием Иди Рамазон поднялись цены на фрукты

CA-NEWS (TJ) - Накануне праздника, знаменующего окончание священного месяца Рамазан, цены на основные продукты на рынках столицы, которые обычно взлетали вверх с наступлением этого праздника, в этом году сильно не изменились. Но вот цены на фрукты стали «космическими», сообщает «Азия-Плюс».

Так как завершается священный месяц Рамазан, а завтра отмечается праздник Ид-аль-Фитр на рынке и во многих продовольственных магазинах сегодня многолюдно.

Ежегодно с завершением поста накануне праздника цены на основные продукты питания – мясо, масло, сахар, мука, яйца в стране повышались. Однако в этом году они существенно не изменились.

Зато сильно подорожала сельхозпродукция – на овощи цены подскочили вдвое, а на некоторые фрукты цены и вовсе взлетели втрое.

Например, черешня, стоившая несколько дней назад 75 сом, сейчас на рынках предлагается за 120-180 сом, абрикосы, стоившие 30-40 сом, сегодня продаются по 75-90 сом, местные яблоки с 40 сом выросли в цене до 110 сом, вишня подорожала с 40 сом до 60 сом.

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