В Казахстане сотрудникам Антикоррупционной службы продлят обеденный перерыв для занятия спортом и походов в музеи

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане сотрудникам Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции хотят установить гибкий рабочий график.

По данным ведомства, цель проекта заключается в создании оптимального распорядка рабочего дня для сотрудников аппарата агентства, а в случае положительного эффекта, ретранслирование опыта на другие госорганы, в особенности, расположенные в крупных городах.

Отмечается, что проведенный анализ выявил у 70% сотрудников потребность в изменении трудового распорядка. В первую очередь, это касается времени начала рабочего дня. Отдельные сотрудники агентства, имеющие маленьких детей, высказывали пожелание о предоставлении им возможности начинать рабочий день позже установленного времени. Учитывая начало работы учреждений образования (08:00), сотрудникам не всегда представляется возможным своевременно прибыть на рабочее место. Как следствие – опоздание, стресс, претензии со стороны руководства.

Данный вопрос также актуален для служащих, проживающих в пригородах и отдаленных районах города, для которых процесс прибытия на работу занимает продолжительное время.

В ходе анкетирования также высказано пожелание об изменении продолжительности обеденного перерыва: сотрудникам, желающим заняться личностным развитием - заняться спортом, сходить в музеи, либо решить семейно-бытовые вопросы – 1,5 часов недостаточно.

В связи с этим в пилотном режиме будет изменен рабочий график сотрудников. Для тех, кто имеет детей дошкольного возраста и начальных классов, определено начало рабочего дня в 9:30. При сохранении обеденного перерыва в 1,5 часа, рабочий день у них будет заканчиваться в 19:00. Для служб, в которых сотрудники изъявили желание изменить время обеденного перерыва, время начала работы останется прежним. С учетом продления обеденного перерыва с 14:30 до 15:00, рабочий день также будет завершаться в 19:00. Для остальных сотрудников распорядок рабочего дня останется без изменений, они будут уходить домой в 18:30.

Ведомство полагает, что получасовое изменение действующего графика работы не скажется на эффективности деятельности госорганов в целом, при этом положительно повлияет на морально-психологический климат в коллективе. Реализация проекта позволит улучшить в целом организационную культуру госорганов, стимулировать сотрудников к личностному росту, снизит количество стрессовых ситуаций, позволит решить проблемы опозданий и повысит ответственность работников

Совместно с АДГСПК вопрос установления оптимального графика работы аппарата будет апробирован Министерством по инвестициям и развитию.