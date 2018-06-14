7 подпольных казино и 2 цеха по изготовлению поддельных купюр выявили в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане за 5 месяцев выявлены 7 подпольных казино, 25 электронных казино и 238 других видов терминалов. Об этом на брифинге сообщил и.о. заместителя руководителя управления профилактической работы и контроля Комитета госдоходов Министерства финансов РК Ерден Жума.

Также, по его словам, пресечена деятельность 2 подпольных цехов по изготовлению поддельных денежных знаков.

С начала года зарегистрировано 75 преступлений по фактам фальшивомонетничества. Из денежного оборота изъято 922 поддельные купюры национальной валюты на сумму 5,5 млн тенге, а также иностранная валюта в общем количестве 73 штуки на сумму свыше 6,3 млн тенге.

Кроме того, пресечена деятельность 14 подпольных цехов, где незаконно изготавливалась алкогольная продукция, изъято свыше 2,7 млн поддельных учетно-контрольных марок, 600 штук поддельных учетно-контрольных марок лентой, 6 млн 161 тыс. 575 бутылок неучтенной алкогольной продукции и 30 тыс. 634 литров спирта.