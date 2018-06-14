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  14 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Суд в Германии оштрафовал Volkswagen на 1 млрд евро из-за «дизельгейта»

CA-NEWS (CA) - Компания Volkswagen выплатит властям Германии штраф в размере одного 1 млрд евро за манипуляции с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу, которые осуществлялись в 2007–2015 годах, сообщает агентство Reuters.

Сотрудники компании ставили на свои дизельные автомобили программное обеспечение, которое занижало реальные показатели выбросов в атмосферу вредных веществ. Это было сделано, чтобы обойти экологические тесты в США, которые измеряют уровень вредных веществ в выхлопных газах.

В заявлении компании подчеркивается, что она соглашается со штрафом и тем самым признает свою ответственность. В автоконцерне выразили надежду на то, что готовность Volkswagen заплатить штраф «окажет позитивный эффект» на разбирательства, идущие в других странах Европы.

Сумма, которая будет уплачена властям, состоит из 5 миллионов евро собственно штрафа и 995 миллионов компенсации незаконно полученной прибыли. После перечисления средств процесс против компании в Германии будет прекращен.

В общей сложности в рамках процессов в различных странах компания выплатила несколько десятков миллиардов долларов штрафа. Так, в начале января концерн согласился заплатить регулирующим органам США $4,3 млрд для урегулирования «дизельного скандала». Как рассказали представители немецкой компании, расходы Volkswagen на урегулирование споров превысили $19,2 млрд.

Против руководства компании были начаты уголовные процессы по обвинениям в сговоре и мошенничестве. Бывшего главу VW Мартина Винтеркорна сейчас судят в США, еще один топ-менеджер компании Оливер Шмидт в декабре 2017 года получил семь лет тюрьмы.

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