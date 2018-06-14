Японская компания намерена установить в трубах Казахстана антикоррозионное оборудование

CA-NEWS (KZ) - Японская компания Mitsui&Co намерена внедрить свои технологии для модернизации систем тепло- и водоснабжения Казахстана.

Как сообщает пресс-служба АО «Казахстанский центр модернизации и развития

жилищно-коммунального хозяйства»,Mitsui предлагает технологию NMR Pipetector для устранения и оттока коррозии труб.

По словам министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбек, антикоррозионное оборудование планируется установить в Казахстане в экспериментальном порядке. Это улучшит качество воды и продлит срок службы труб до 40 лет, что позволит снизить затраты из государственного бюджета на реконструкцию и модернизацию сетей. Он отметил, что, если реконструкция 100 км сетей с заменой труб стоит более 11,6 млрд тенге, то установка антикоррозийного оборудования на этой же протяженности сетей обойдется в порядка 618,5 млн тенге или в 19 раз дешевле.

В настоящее время «КазЦентр ЖКХ» работает с Mitsui по определению пилотных проектов для апробации данной технологии на территории республики.