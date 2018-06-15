Госсекретарь Казахстана провела встречу с послом Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана Тойлы Комековым, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Абдыкаликова акцентировала внимание на ключевых направлениях внутренней политики страны.

«Сегодня ведется системная модернизация, которая охватывает экономику, политику и общественное сознание. Реализуется Послание главы государства «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», нацеленное на вхождение в число лидеров нового мира. Выполняется проект «Пять социальных инициатив президента», направленный на построение социально ответственного государства», - сказала государственный секретарь.

Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что благодаря доверительному и конструктивному политическому диалогу на высшем уровне укреплены двусторонние отношения по самому широкому спектру направлений, сотрудничество приобрело стратегический статус.

«Туркменистан для Казахстана – не просто добрый сосед и надежный партнер в Центральной Азии, а братское государство. Наши страны связывают культурная общность, подлинная дружба и взаимодействие. Мы активно сотрудничаем на различных многосторонних площадках (ООН, СНГ, ОИС и др.). Укрепляются межпарламентские и межведомственные связи. Расширяются межрегиональные контакты. Налажена работа Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Международный фонд спасения Арала (МФСА) остается важной площадкой регионального взаимодействия», - сказала государственный секретарь.

В ходе встречи Гульшара Абдикаликова подчеркнула, что товарооборот между двумя государствами в 2017 году составил $99,3 млн, а также отметила, что Казахстан и Туркменистан обладают значительными запасами углеводородных ресурсов и имеют колоссальный транзитно-транспортный потенциал.

В завершение встречи Абдыкаликова пожелала Чрезвычайному и Полномочному Послу Туркменистана больших успехов в дальнейшем развитии взаимодействия в духе добрососедства и стратегического партнерства.