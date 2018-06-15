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  15 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев посетил церемонию открытия Чемпионата мира по футболу в Москве и отправился в Татарстан

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе «Лужники» в Москве, сообщает пресс-служба Акорды.

По завершении церемонии открытия состоялся первый футбольный матч финальной стадии чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии.

Финальная стадия чемпионата мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. В турнире принимают участие 32 национальные сборные. Матчи между командами состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.

назарбаев - татарстан

Затем Н.Назарбаев отправился с рабочим визитом в Татарстан, где встретится с президентом республики Рустамом Миннихановым, а также посетит Казанский федеральный университет.

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