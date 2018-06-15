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  15 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии нефтяная компания Petro Matad выпустит облигации на $18.3 млн
Предыстория: Нефтяная компания Petro Matad планирует начать бурение в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Компания «Petro Matad», зарегистрированная на лондонской бирже и ведущая деятельность по разведке нефти планирует выпустить облигации на сумму $18.3 млн и привлечь инвестиции, чтобы провести буревые работы на две дополнительные скважины в 2019 году, сообщает агентство Montsame.

Привлеченные средства финансирования на бурение шести скважин планируется провести в течение следующих 12 месяцев. Запасы нефти оцениваются в 850 млн.баррелей в местах, где будут проведены буревые работы.

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