В Монголии нефтяная компания Petro Matad выпустит облигации на $18.3 млн

CA-NEWS (MNG) - Компания «Petro Matad», зарегистрированная на лондонской бирже и ведущая деятельность по разведке нефти планирует выпустить облигации на сумму $18.3 млн и привлечь инвестиции, чтобы провести буревые работы на две дополнительные скважины в 2019 году, сообщает агентство Montsame.

Привлеченные средства финансирования на бурение шести скважин планируется провести в течение следующих 12 месяцев. Запасы нефти оцениваются в 850 млн.баррелей в местах, где будут проведены буревые работы.