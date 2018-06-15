Правящая партия Грузии выдвинула главу Минфина на пост премьер-министра

CA-NEWS (CA) - Правящая партия Грузии в четверг выдвинула главу Минфина Мамуку Бахтадзе кандидатом на пост премьер-министра страны, сказал спикер парламента, сообщает Reuters.

Предыдущий глава кабинета министров Георгий Квирикашвили подал в отставку в среду на фоне разногласий с лидером правящей партии «Грузинская мечта», бывшим премьером Бидзиной Иванишвили.

В соответствии с Конституцией вслед за премьер-министром в отставку подал весь кабинет.

Бахтадзе, которому сейчас 36 лет, занимал пост министра финансов с ноября 2017 года, а до этого, с марта 2013 года, возглавлял государственную компанию Железные дороги Грузии.

Он должен представить новый состав правительства президенту Грузии, который в случае одобрения должен направить его на утверждение парламенту.

Покинув пост премьера, который Иванишвили занимал в течение года после победы его коалиции на парламентских выборах в 2012 году, он ушел из политики, хотя критики обвиняют его в том, что он продолжил контролировать правительство и после отставки.

В мае текущего года Иванишвили вновь возглавил «Грузинскую мечту» на фоне разногласий и трений между членами партии.

Как сообщает Би-би-си, довольно жесткую оценку происходящему дал президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

«Я думаю, этот период маскарада, когда непонятно нашему обществу и нашим зарубежным партнерам, по какому принципу выбираются премьер-министры, должен завершится», - заявил Маргвелашвили.

Он считает, что премьером страны должен стать Иванишвили.

«Если мы говорим о европейском выборе и формировании европейского государства, там премьер-министры - лидеры правящей партии. Соответственно, Бидзина Иванишвили как лидер правящей партии должен стать премьер-министром, если мы говорим об ответственной политике и формировании понятного обществу государственного процесса», - заявил президент.

Скептически к предстоящей смене правительства и кандидату в премьер-министры относятся и в оппозиции.

Ее представители утверждают, что Бахтадзе стал кандидатом в премьер-министры только из-за симпатий к нему Бидзины Иванишвили, которого оппозиционеры часто обвиняют в единоличном неформальном управлении страной.