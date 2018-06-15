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  15 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев поздравил мусульман Казахстана в Ораза айтом

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил мусульман республики с праздником Ораза айт, сообщает 15 июня пресс-служба Акорды.

«Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю вас с особо почитаемым во всем мусульманском мире праздником Ораза айт!

Священный месяц Рамазан символизирует духовное обновление. В это время люди переосмысливают свои дела и отношения, обращаясь к ценностям милосердия, добра, открытости и согласия.

Стремление к духовному обновлению важно для всех нас и как нельзя лучше отвечает задачам, стоящим перед современным казахстанским обществом. Нам необходимо использовать созидательную роль ислама, исторически способствующего развитию передового научного знания и призывающего людей к самосовершенствованию и гармонии.

В эти праздничные дни каждый мусульманин старается совершать благие дела, приносить радость ближним и оказывать помощь нуждающимся.

Добрые намерения и благородные деяния лежат в основе нашей национальной идентичности, способствуя сохранению сплоченности и единства нашего народа.

В светлый праздник Ораза айт желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и процветания!», - говорится в поздравлении.

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