Назарбаев поздравил мусульман Казахстана в Ораза айтом

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил мусульман республики с праздником Ораза айт, сообщает 15 июня пресс-служба Акорды.
«Уважаемые соотечественники! Искренне поздравляю вас с особо почитаемым во всем мусульманском мире праздником Ораза айт!
Священный месяц Рамазан символизирует духовное обновление. В это время люди переосмысливают свои дела и отношения, обращаясь к ценностям милосердия, добра, открытости и согласия.
Стремление к духовному обновлению важно для всех нас и как нельзя лучше отвечает задачам, стоящим перед современным казахстанским обществом. Нам необходимо использовать созидательную роль ислама, исторически способствующего развитию передового научного знания и призывающего людей к самосовершенствованию и гармонии.
В эти праздничные дни каждый мусульманин старается совершать благие дела, приносить радость ближним и оказывать помощь нуждающимся.
Добрые намерения и благородные деяния лежат в основе нашей национальной идентичности, способствуя сохранению сплоченности и единства нашего народа.
В светлый праздник Ораза айт желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и процветания!», - говорится в поздравлении.