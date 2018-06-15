Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Ораза байрамы

CA-NEWS (TM) - Ораза байрамы является одним из исконных празднеств, связующих поколения и культуры. В нём сконцентрированы передаваемые из поколения в поколение наши морально-нравственные идеалы, добросовестность, благородство, духовность, культурные традиции, понятия о мире, дружбе, милосердии, добронравии. Об этом говорится в поздравительном послании президента Гурбангулы Бердымухамедова народу Туркменистана, сообщает 15 июня пресс-служба главы государства.

Именно поэтому мы широко отмечаем Ораза байрамы, как имеющий глубокие исторические корни праздник, символизирующий торжество мира и гуманизма, приумножающий патриотизм, созидательный энтузиазм и воодушевлённость нашего народа.

Ключевыми принципами, определяющими гармоничность развития туркменского общества, является бережное отношение к ценностям, объединяющим и сближающим поколения, обогащение и мировая популяризация наших духовно-нравственных идеалов, национальных традиций, приумножение творческого потенциала народа. Поэтому в государственной политике, в воспитании молодёжи мы всегда берём за образец национальное наследие – гармонию мудрости и высоких идей, руководствуемся благородными принципами предков, уделявших особое внимание физической и духовной чистоте, нравственному совершенству.

Опираясь на созидательный труд народа, мощный потенциал нашей экономики, благородные традиции предков, Туркменистан уверенно идёт к намеченным великим целям. Успешно претворяются в жизнь грандиозные программы, проводятся социально-экономические, культурно-образовательные, общественно-политические реформы, нацеленные на достижение показателей, характерных для высокоразвитых в экономическом, социально-культурном плане государств мира.

Ведётся масштабное строительство жилых домов повышенной комфортности, средних и высших учебных заведений, детских садов, центров здоровья, крупных предприятий производственного и социального назначения, современной транспортно-коммуникационной инфраструктуры.

В качестве важного фактора упрочения дружественных отношений с мировым сообществом мы придаём особое значение глобальной популяризации многовекового исторического опыта развития нашего народа, его древних традиций, культуры, духовного и материального наследия. В этих целях мы создаём широкие возможности для дальнейшего укрепления культурных и научных контактов между государствами и народами. Всё это дополняет новым содержанием общечеловеческие гуманитарные связи, основанные на принципах дружбы и добронравия.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в деятельности во имя дальнейшего процветания Родины, - подчёркивается в поздравительном президентском послании.