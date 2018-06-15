Мирзиеев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит, сообщает его пресс-служба.

«Дорогие соотечественники! Искренне, от всего сердца поздравляю мусульман нашей страны, весь наш народ с праздником милосердия, доброты и душевной щедрости – священным Рамазан хайитом.

В этот радостный праздник мы, прежде всего, благодарим Всевышнего за нынешние светлые и благополучные дни.

Думаю, что каждый из нас глубоко осознает особое значение этого праздника, воплощающего в себе такие благородные качества, как проявление заботы и внимания в семье, махалле и обществе, оказание безвозмездной помощи тем, кто в ней нуждается, духовное обновление, совершение добрых дел, что полностью созвучно проводимой сегодня в Узбекистане политике.

Вместе с тем все мы хорошо понимаем, что в нынешнее стремительно меняющееся время все более актуальной задачей становится сохранение и доведение до самой широкой общественности подлинно гуманистической сути нашей священной религии ислам.

Думаю, вам известна масштабная работа в этом направлении, проводимая в последнее время в нашей стране. В частности, созданы международные научные центры, носящие имена наших великих мыслителей – Имама Бухари и Имама Термези, Центр исламской цивилизации, Международная исламская академия Узбекистана.

С высоких международных трибун Узбекистан выдвинул ряд важных практических инициатив по противодействию несущим опасность всему человечеству угрозам и вызовам на основе принципа «просвещение против невежества». Так, наше предложение на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о принятии специальной резолюции «Просвещение и религиозная толерантность» находит широкую поддержку во всем мире.

В этот светлый праздник мы от всей души поздравляем народы мусульманских стран ближнего и дальнего зарубежья, всех наших друзей, желаем им мира, благополучия и прогресса.

Уважаемые соотечественники!

Как вам известно, наш родной Узбекистан сегодня находится на новом этапе развития, во всех сферах ускоряются темпы обновления и преобразований. В этом году три дня Рамазан хайита объявлены в стране выходными. Все это придает нынешнему празднику особую радость, наполняет более глубоким смыслом и содержанием.

В преддверии праздника был принят указ о помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, что стало еще одним ярким проявлением великодушия и доброты, присущих нашему народу.

Этот правовой акт является логическим продолжением проводимой в стране широкомасштабной работы, направленной на обеспечение прав и интересов человека, укрепление здоровой духовно-нравственной атмосферы в обществе, проявление милосердия по отношению к людям, которые по неведению вступили на неправильный путь, возвращение их к семьям, полноценной жизни.

Почитая и бережно сохраняя наши религиозные ценности, мы, безусловно, осознаем, что в век высоких технологий наряду с твердой верой и убеждениями важнейшими условиями устойчивого развития общечеловеческих ценностей.

Как сказано в священных хадисах, только тот удостоится благодати Всевышнего, кто, стремясь к духовному совершенствованию, ценит жизнь и украшает ее добрыми делами.

Еще раз поздравляю всех вас со священным Рамазан хайитом. Пусть исполнятся все мечты и чаяния нашего народа! Пусть всегда будет достаток в семьях, царят мир и спокойствие в нашей стране! Да поможет нам Всевышний во всех наших благих начинаниях!», - говорится в поздравлении.