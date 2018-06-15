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  15 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Церемония открытия ЧМ-2018 по футболу прошла в Москве

CA-NEWS (CA) - Церемония открытия чемпионата мира —2018 состоялась 14 июня в Москве перед матчем между сборными России и Саудовской Аравии.

На московском стадионе «Лужники», вмещающем 84 745 зрителей, выступили британский певец Робби Уильямс, оперная певица Аида Гарифуллина, а также арфист и композитор Александр Болдачёв. Телеведущая и посол чемпионата мира Виктория Лопырёва вынесла официальный мяч турнира. Символический первый удар по мячу нанесли звёздные участники церемонии, к которым присоединились легендарный футболист Роналдо и талисман мундиаля Забивака.

Сборная России начала домашний чемпионат мира с разгромной победы, забив пять безответных мячей в матче против Саудовской Аравии.

Первый мяч стартовавшего в четверг турнира на 12-й минуте забил Юрий Газинский, а на 43-й минуте преимущество россиян удвоил вышедший на замену Денис Черышев.

Еще один мяч на счету Артема Дзюбы. Форвард забил гол на 71-й минуте, почти сразу после выхода на замену.

Уже в добавленное ко второй половине время дубль оформил Черышев, а точку в матче поставил точным ударом со штрафного Александр Головин.

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