Генпрокурор Нью-Йорка подала иск против фонда Трампа

CA-NEWS (CA) - Генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд объявила, что подала в суд на Фонд Трампа, а также на самого президента США Дональда Трампа и его детей по обвинению в «масштабном и систематическом» нарушении закона, сообщает Би-би-си.

По словам Андервуд, эта благотворительная организация занималась «незаконной политической координацией», целью которой было повлиять на президентские выборы 2016 года.

Иск призван добиться роспуска фонда, пояснила она. В судебном иске упомянуты и дети президента Трампа - Иванка, Эрик и Дональд-младший.

В заявлении генпрокурора утверждается, что Трамп в нарушение закона дал своему фонду задание помочь его президентской кампании, используя название фонда и собранные им средства.

В иске утверждается, что фонд заплатил 100 тысяч долларов за урегулирование юридических претензий к принадлежащему Трампу курорту Мар-а-Лаго, 158 тысяч долларов - за урегулирование претензий к одному из его гольф-клубов и 10 тысяч - за портрет самого Трампа, который повесили в другом его гольф-клубе.

Приобретение картины был лишь одним примером "по меньшей мере пяти транзакций по сделкам с самим собой", а подобные сделки некоммерческой организации являются налоговым нарушением, подчеркивается в заявлении генпрокурора Нью-Йорка.

В ответ Дональд Трамп написал в "Твиттере", что "нечистоплотные нью-йоркские демократы ... делают все что могут, чтобы засудить меня за фонд, который собрал 18,8 млн долларов и отдал на благотворительные цели больше, чем взял - 19,2 млн".

Одна из целей иска - запретить Трампу в течение 10 лет занимать должность главы любой некоммерческой организации в штате Нью-Йорк, и добиться такого же запрета сроком на год для всех его детей, которые входят в состав совета директоров фонда.

Этот иск стал результатом двухлетней работы, начатой предшественником Андервуд на посту генпрокурора штата Нью-Йорк Эриком Шнайдерманом.

Шнайдерман ушел в отставку с этого поста в мае, после того как несколько бывших подруг обвинили его в физическом насилии.

"Как показало наше расследование, Фонд Трампа был не чем иным как чековой книжкой для платежей Трампа и его компаний некоммерческим организациям, независимо от их законного назначения, - заявила Барбара Андервуд. - Частные фонды так функционировать не должны".

Фонд Трампа выпустил заявление, в котором он отверг предъявленные обвинения.