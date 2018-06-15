Жизнь в Центральной Азии: Как отмечается Ураза-Байрам?

CA-NEWS (TJ) - Мусульмане всего мира празднуют 15 июня Ураза-Байрам (Ид-аль-Фитр), так как священный месяц Рамадан подошел к концу. Этот праздник отмечается в течение трех дней и является национальным праздником в большинстве мусульманских стран, сообщает британское издание Daily Express.

Священный месяц Рамадан начинается в девятый месяц исламского календаря и представляет собой время для соблюдения поста, духовного размышления, проведения времени с близкими и благотворительности. Ураза-Байрам же знаменует начало десятого месяца в исламском календаре и с арабского переводится как «праздник прекращения поста».

Исламский календарь основан на лунном цикле, в отличие от григорианского календаря, который определяется солнцем. Из-за этого, точная дата Ураза-Байрам меняется каждый год.

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Накануне и в день праздника собирается обязательная милостыня (закят-аль-фитр). Собранные средства идут в пользу малоимущим в виде продуктов питания либо денежного эквивалента этих продуктов.

В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву (намаз), надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, а после праздничной молитвы накрывают стол, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, а затем идут в гости с подарками.

Во время празднования дети принимают участие в различных играх, посещают соседей, которые раздают им сладости. В это время принято также раздавать пожертвования бедным, дарить подарки и просить друг у друга прощения.

Чтобы пожелать кому-то счастливого праздника, вы можете сказать «Ид Мубарак», что означает «благословенного праздника».

В странах Центральной Азии Ураза-Байрам называется по-разному. К примеру, в Кыргызстане — Орозо айт, в Таджикистане — Ид-аль-Фитр, в Узбекистане — Рамазан хайит, в Туркменистане — Ораза-байрам, а в Казахстане — Ораза айт.