Президент Монголии выступил на открытии международных военных учений

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмагийн Баттулга выступил на открытии ежегодного миротворческого учения «В поисках Хаана», которое началось 14 июня в учебном районе «Пять холмов», сообщает пресс-служба президента.

На церемонии открытия присутствовали министр обороны Миэгомбын Энхболд, начальник генерального штаба вооруженных сил Монголии Дуламсурэнгийин Даваа, а также официальные лица, в том числе послы стран, участвующих в многонациональных учениях.

«Миротворчество в зоне конфликта - это трудная работа, требующая постоянной готовности, серьезности, храбрости и профессиональных навыков. Поддержание мира и сохранение спокойствия требует высокого уровня приверженности, ответственности и чувства долга. Будучи также главнокомандующим монгольскими вооруженными силами, я горжусь тем, что наши миротворцы доказывают свои военные навыки и дисциплину, достойно представляя нашу нацию, где бы они ни находились», - отметил Баттулга в своей речи, а затем лично поприветствовал представителей 26-стран-участниц этого мероприятия.