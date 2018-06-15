Минфин Казахстана намерен собирать больше налогов

CA-NEWS (KZ) - Министерство финансов Казахстана намерено в 2018 году собрать налогов в размере 17% в ВВП. Об этом 15 июня на совместном заседании сената и мажилиса парламента сообщил глава ведомства Бахыт Султанов.

По его словам, сбор налогов будет увеличен за счет невмешательства в предпринимательскую деятельность и цифровизации бизнес-процессов. К 2025 году будут приняты меры по повышению этого показателя до 25%.

Министр отметил, что увеличится объем поступлений от малого и среднего бизнеса и снизится зависимость бюджета от нефтяного и других сырьевых секторов.