Туркменские студенты в Таджикистане сообщают об отчислениях из вузов за неуплату

CA-NEWS (TM) - Многие туркменские студенты, обучающиеся в вузах Таджикистана, уже почти три недели не могут обналичивать деньги и совершать покупки посредством пластиковых карт банков Туркменистана, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

«Уже 20 -25 дней как мы не можем воспользоваться своими картами. Невозможно осуществить платежи с карточек. Что нам теперь делать? Кому жаловаться», - отмечает студент, беседовавший на условиях анонимности.

По его словам, из таджикских вузов отчислили сотни туркменских студентов, которые не смогли своевременно внести оплату за учебу из-за недоступности средств, находящихся на банковских картах.

«Из таджикистанских университетов отчислили примерно 300 туркменских студентов. И я один из них. Я работаю чтобы не голодать», - рассказал студент. По его словам, многие студенты из Туркменистана, нуждаясь в финансах, ищут различные способы для заработка, в том числе незаконные, также прибегая к уловкам и мошенничеству.

«Некоторые студентки из-за финансовых проблем начали заниматься проституцией, некоторые из студентов занимаются вымогательством», - сообщает собеседник.

«В этой республике, то есть в Таджикистане учится примерно 4000 туркменских студентов, примерно 2.5 тысячи из которых девушки. Из-за отсутствия денег девушки занимаются проституцией. Чтобы заработать денег некоторые туркменские студентки приходят к деканам и угрожают, тем, что заявят о даче взятки и посадят».

С января 2016 года Центральный банк Туркменистана приостановил официально наличную конвертацию иностранной валюты в стране. Единственной возможностью для граждан страны обналичивать свои средства в иностранной валюте, является снятие с пластиковых карточек, в банкоматах за рубежом, по установленному Туркменистаном официальному курсу равному 3.5 манатов за 1 доллар США.

Вместе с тем курс доллара «черном рынке» в Туркменистане достиг накануне исторического максимума в 30 манатов за 1 доллар США. 12 июня стоимость одного американского доллара в Туркменистане составляла покупка 21-22 маната, продажа 25 манатов.

Напомним, с декабря 2017 года были введены ограничения на вклад и снятие наличных на международные банковские карты, выданных туркменскими банками, а также на безналичные расчеты по этим картам за рубежом. Кроме того, жесткие ограничение введены банковские переводы и отправку денег посредством служб быстрых денежных переводов. Ранее сообщалось о многочисленных случаях блокировки банковских карт VISA, выпущеных банками Туркменистана.

Ранее неоднократно сообщалось о трудностях с которыми сталкиваются студенты обучающиеся за пределами Туркменистана. Десятки студентов из России, Беларуси, Казахстана и Турции сообщали об угрозах отчисления из учебных заведений за неуплату. По словам самих студентов многие из-за сбоев работы платежных карт, не имеют возможности купить еду зачастую голодают, а некоторые вынуждены прибегать к различным уловкам для снятия денег.

Власти Туркменистана официально не признают наличие проблем в использовании пластиковых карт, осуществлении банковских переводов, а также трудностей, с которыми сталкиваются держатели пластиковых карт туркменских банков, в том числе студенты, при использовании собственных средств за рубежом.