Депутат Монголии подал в отставку из-за причастности к делу о сексуальном насилии

CA-NEWS (MNG) - Во время пленарного заседания парламента Монголии 14 июня депутаты обсудили вопрос об увольнении депутата Дорждугарына Гантульги в связи с его просьбой об отставке, предоставленной 11 июня, сообщает агентство Montsame.

10 июня депутат Дорждугарын Гантулга подал заявление об отставке спикеру парламента Миэгомын Энхболду по причине того, что его подозревают в причастности к сексуальному насилию.

Ранее, 8 июня, парламент обсудил предложение прокурора о прекращении деятельности депутатов Д. Гантульги и Д.Мурата из-за того, что они были обвинены в сексуальном насилии. Однако большинство депутатов проголосовали против предложения прокурора об отмене иммунитета полномочий двух депутатов, так как президент Монголии наложил вето на 45-ю и 47-ю резолюции парламента 13 июня относительно приостановления полномочий депутатов.