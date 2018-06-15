Казахстан увеличит число миротворцев в миссиях ООН, первая миссия отправится в Ливан

CA-NEWS (KZ) - Казахстан увеличит число миротворцев в миссиях Организации Объединенных наций.

На совместном заседании сенат и мажилиса парламента 15 июня министр обороны Сакен Жасузаков зачитал обращение президента Нурсултана Назарбаева.

«С 1 января 2017 года Казахстан осуществляет работу в Совете безопасности ООН в качестве непостоянного члена. В политическом обращении к Совбезу ООН заявлено, что Казахстан намерен увеличить число своих военных наблюдателей и миротворцев в миссиях ООН по поддержанию мира. Направление контингента в миссию ООН не только внесет значительный вклад в укрепление международной безопасности, но и укрепит авторитет Казахстана как ответственного члена международного сообщества, в том числе в свете подведения итогов непостоянного членства РК в Совбезе ООН», - сказал глава оборонного ведомства.

По его словам, президент предлагает направить миссии на Ближний Восток, Кипр, Индию и Пакистан, Ливан, а также для проведения референдума в Западной Сахаре.

«Направление миротворческого подразделения Вооруженных сил РК в миссию ООН в Ливане позволит отработать вопросы взаимодействия и планирования применения войск в рамках коалиционной группировки, приобрести боевые навыки, характерные для миротворческой и гуманитарной операции, проверить боеспособность казахстанского подразделения в природно-климатических условиях Ближнего Востока», - отмечается в обращении Н.Назарбаева.

Он предложил направить до 120 военнослужащих ВС РК для участия в миссии «Временные силы ООН» в Ливане в составе подразделения Вооруженных сил Индии.

Депутаты одобрили инициативу главы республики.