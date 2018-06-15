МВД Узбекистана снова объявило в розыск авторитетного бизнесмена Гафура Рахимова

CA-NEWS (UZ) - Министерство внутренних дел Узбекистана объявило в розыск известного предпринимателя, исполняющего обязанности президента Международной ассоциации бокса – AIBA Гафура Рахимова и его супругу Лолу Рахимову. Впервые узбекские власти объявили в розыск Рахимова 2013 году, однако два года назад его имя было исключено из списка разыскиваемых узбекистанцев.

Чиновник Министерства внутренних дел Узбекистана, пожелавший остаться неизвестным, обратил внимание радио «Озодлик» на сообщение на сайте МВД, в котором 67-летний Рахимов Гафур-Арслонбек Ахмедович объявлен в розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 165 («Вымогательство»), 243 («Легализация доходов, полученных от преступной деятельности») и 228 («Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование»).

Кроме того, чиновник, обративший внимание на другое сообщение на сайте МВД, в котором говорится об объявлении в розыск 51-летней Рахимовой Лолы Джаббаровны, заявил, что она является «супругой Гафура Рахимова».

По словам чиновника, сообщения об объявлении в розыск Гафура и Лолы Рахимовых появились на сайте МВД неделю назад. Однако в разделе «разыскиваемые лица» на сайте Интерпола информация об объявлении в розыск Гафура и Лолы Рахимовых отсутствует.

​Напомним, что впервые МВД Узбекистана объявило в розыск Гафура Рахимова в феврале 2013 года. Тогда Служба национальной безопасности (ныне Служба государственной безопасности) сообщила, что против Рахимова возбуждено уголовное дело.

После прихода к власти в Узбекистане президента Шавката Мирзияева, стало известно, что Интерпол исключил из списка разыскиваемых лиц предположительного лидера организованной преступной группы Гафура Рахимова. ​

Однако имя супруги Гафура Рахимова, Лолы Рахимова, впервые публикуется в списке разыскиваемых лиц на сайте узбекского МВД.

Гафур Рахимов, в течение последних 20 лет занимавший руководящие посты в исполкоме AIBA, 27 января 2018 года был назначен временным президентом организации на конгрессе в Дубае.

В 2012 году Минфин США наложил на Гафура Рахимова финансовые санкции, заявив, что «Рахимов является одним из лидеров узбекской организованной преступности, специализирующимся на организованном производстве наркотиков в Центральной Азии».

В начале мая этого года стало известно о том, что Гафур Рахимов поручил своим адвокатам в Вашингтоне и Лондоне подать петицию в офис по контролю за зарубежными активами Казначейства США (OFAC) с целью исключения его имени из «Специального списка OFAC».

Как говорилось в заявлении для прессы, опубликованном на сайте Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), Рахимов поручил подачу апелляции расположенной в Вашингтоне ведущей американской адвокатской фирме Ferrari & Associates, специализирующейся на санкционный делах, а также лондонской юридической конторе Carter-Ruck, занимающейся делами по клевете и санкциям.

«Это решение о привлечении двух крупнейших юридических фирм демонстрирует решимость Гафура Рахимова доказать свою невиновность, а также остановить публикации в различных СМИ «сфабрикованных обвинений по несуществующим связям с криминалитетом»», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте AIBA.

Адвокаты заявили, что различные инсинуации о связях Гафура Рахимова с преступным миром были частью целенаправленной кампании политического преследования, развернутой против него несколько лет назад старшей дочерью бывшего президента Узбекистана. Целью этой кампании были рейдерский захват бизнеса Рахимова в Узбекистане и его насильственное выдворение за пределы родины.

Гафур Рахимов уехал из Узбекистана в 2010 году. Считается, что с тех пор он проживает в Дубае.