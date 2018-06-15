РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев приехал на чемпионат мира в Россию вместе с сыном и внуком
Предыстория: Церемония открытия ЧМ-2018 по футболу прошла в Москве

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу, говорится на сайте президента республики.

Шавкат Мирзиёев приехал на чемпионат мира вместе с сыном и внуком по приглашению Владимира Путина. В международном аэропорту «Внуково-2» их поприветствовал официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года - Волк Забивака.

Шавкат Мирзиёев расписался на официальном мяче мундиаля, а также вместе с сыном Миралишером и внуком Миромоном сфотографировался с Волком Забивакой.

print
  • Монголия намерена увеличить доходы от туризма до $1 млрд в 2020 году
  • В Душанбе запретили платить наличными за проезд в общественном транспорте
  • Казахстан сделал заявление по встрече Д.Трампа и Ким Чен Ына
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×