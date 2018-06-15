Шавкат Мирзиёев приехал на чемпионат мира в Россию вместе с сыном и внуком

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу, говорится на сайте президента республики.

Шавкат Мирзиёев приехал на чемпионат мира вместе с сыном и внуком по приглашению Владимира Путина. В международном аэропорту «Внуково-2» их поприветствовал официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года - Волк Забивака.

Шавкат Мирзиёев расписался на официальном мяче мундиаля, а также вместе с сыном Миралишером и внуком Миромоном сфотографировался с Волком Забивакой.