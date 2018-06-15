Шавкат Мирзиёев приехал на чемпионат мира в Россию вместе с сыном и внуком
- Узбекистан, политика
- 12:11, 15 июня 2018
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- Обновлено: 13:20, 15 июня 2018
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу, говорится на сайте президента республики.
Шавкат Мирзиёев приехал на чемпионат мира вместе с сыном и внуком по приглашению Владимира Путина. В международном аэропорту «Внуково-2» их поприветствовал официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года - Волк Забивака.
Шавкат Мирзиёев расписался на официальном мяче мундиаля, а также вместе с сыном Миралишером и внуком Миромоном сфотографировался с Волком Забивакой.
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