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  15 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанцев обязали до конца года зарегистрировать свои сотовые телефоны

CA-NEWS (KZ) - Министерство информации и коммуникаций Казахстана утвердило правила регистрации сотовых телефонов на территории республики.

Как сообщает ведомство, регистрации подлежат абонентские устройства сотовой связи, произведенные или завезенные в РК.

Регистрация телефонов будет осуществляться на безвозмездной основе в течение 4 часов для физических и 8 часов для юридических лиц с момента подачи заявки.

Регистрация «мобильников» несовершеннолетними в возрасте 14-18 лет совершается с согласия их законных представителей, для детей, не достигших 14 лет, совершается от их имени законными представителями.

Для регистрации или перерегистрации сотового телефона его владельцу необходимо посредством автоматической системы обслуживания либо обратившись в офис обслуживающего его оператора сотовой связи, представить следующие данные:

1) ИИН (для физического лица) или БИН (для юридического лица);

2) идентификационный код абонентского устройства сотовой связи;

3) абонентские номера, используемые в регистрируемом абонентском устройстве сотовой связи.

Пользователям мобильных телефонов необходимо зарегистрировать свои устройства до конца 2018 года, так как с 1 января 2019 года по незарегистрированным абонентам услуга сотовой связи не будет оказана.

Для регистрации сотовых телефонов абонентам не обязательно посещать абонентские отделы операторов сотовой связи. Абоненты смогут осуществить регистрацию в режиме онлайн или посредством SMS (интернет-ресурс операторов сотовой связи и SMS,USSD и т.д.).

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