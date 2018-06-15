В Узбекистане планируют вернуть традицию вручения золотых и серебряных медалей.

CA-NEWS (UZ) - Традицию вручения золотых и серебряных медалей выпускникам средних общеобразовательных школ планируют возобновить в Узбекистане, соответствующий проект постановления правительства обнародован в четверг, сообщает «Sputnik-Узбекистан».

«Золотые» и «серебряные» медалисты дополнительно получат по 50% баллов к итоговым оценкам на вступительных экзаменах в вузы и 30% к итоговым оценкам. В соответствии с графиком разработчика постановления – министерства народного образования Узбекистана – документ планируют ввести в действие в конце июня.

Выпускники 11-х классов могут получить золотую медаль за оценки «отлично» по всем промежуточным, итоговым контрольным работам и по итогам четвертей и годов по всем предметам по окончании 10-11-классов, примерное поведение, активное участие в общественной жизни.

Серебряную медаль планируется вручать за оценки «отлично» по итогам всех годов по всем предметам по окончании 10–11-классов, а также за примерное поведение и активное участие в общественной жизни.

Награждение золотыми и серебряными медалями лучших выпускников средних школ отменили в начале 90-х годов. С 2009 года в Узбекистане действовало девятилетнее общее среднее образование. По поручению президента страны Шавката Мирзиеева с этого учебного года в школах восстановили 11-летнее среднее образование.