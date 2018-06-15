В Ташкенте прошли похороны главного имама столицы

CA-NEWS (UZ) - Вечером 13 июня в Ташкенте состоялись похороны главного имам-хатиба столицы Анвара-кори Турсунова, сообщает Радио Озодлик.

С 18:00 до 20:00 по местному времени в узбекской столице были временно перекрыты дороги рядом с мечетью «Минор» и одноименным кладбищем. Анвар-кори Турсунов скончался в возрасте 60-лет от перенесенного в апреле этого года инсульта.