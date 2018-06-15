В Узбекистане следователи проводят обыск дома экс-заместителя прокурора Ташкента

CA-NEWS (UZ) - По информации источников «Радио Озодлик», с начала этого месяца в домах родственников бывшего первого заместителя прокурора города Ташкента Мираглама Мирзаева были проведены обыски. Обыском руководили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией генеральной прокуратуры Узбекистана.

По словам предпринимателя, приближенного к одной из семей, в доме которой был проведен обыск, следователи ищут богатства семьи Мираглама Мирзаева в рамках возбужденного против них уголовного дела. Следователи подозревают, что все имущество и богатства, оформленные на родственников Мираглама Мирзаева, на самом деле принадлежат бывшему прокурору.

«1 июня следователи неожиданно начали проводить обыски в домах двадцати самых близких родственников Мираглама Мирзаева и его жены Мухаббат Мирзаевой. Группа ворвалась в их дома и начала брать все, что попадет под руку, составила акты и забрала все с собой. Будь это вещь хозяина дома или Мираглама – без разницы – забрали наличные деньги, золото-бриллианты и автомобили. Сказать честно, после ареста членов семьи Мирзаевых их родственники уже успели спрятать все нужные богатства. То, что забрали сотрудники правоохранительных органов, это лишь остатки тех богатств», – рассказал приближенный к семье Мирзаева.

12 июня сотрудник правоохранительных органов Ташкента подтвердил информацию о том, что «приблизительно десять дней назад в домах родственников Мираглама Мирзаева действительно прошли обыски». По его словам, при Управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией генеральной прокуратуры Узбекистана создана специальная группа, в задачи которой входит поиск награбленного богатства высокопоставленных чиновников, в отношении которых возбуждены уголовные дела, и возврат их государству.

Также этот источник сообщил, что в настоящее время Мухаббат Мирзаева содержится в следственном изоляторе службы государственной безопасности в Ташкенте, а ее сын и племянник – в СИЗО МВД. А сам Мираглам Мирзаев, если его еще не перевели, лежит в центральном госпитале МВД в Алмазарском районе. Он уже перенес третий инсульт, ему парализовало правую сторону. Говорят, что он даже не может говорить. Ранее он перенес два инсульта. Однако это может быть игрой, чтобы не давать показания. Мираглама охраняют шесть охранников. Официально он пока не арестован. Однако его жена, сын и племянник находятся под арестом и дают показания, – говорит наш источник.

Мираглам Мирзаев и его жена Мухаббат Хасанова были задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против бывшего генпрокурора Рашида Кадырова.

Мираглам Мирзаев, до недавнего времени считавшийся одной из самых влиятельных фигур в органах прокуратуры Узбекистана, был снят с занимаемой должности спустя несколько дней после критики президента Шавката Мирзияева в адрес сотрудников МВД и прокуратуры, высказанной на селекторном совещании 9 февраля прошлого года.

Его жена Мухаббат Мирзаева, по словам источников «Озодлика», является подругой и родственницей Флоры Иноятовой, супруги бывшего председателя службы национальной безопасности (ныне служба государственной безопасности) Рустама Иноятова.

42-летний сын Мираглама Мирзаева Абдурашид Мирзаев, являющийся экс-начальником отдела по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Ташкентского городского управления СНБ 6 марта был задержан сотрудниками МВД в аэропорту Ташкента, когда вместе с членами семьи пытался вылететь в Москву.