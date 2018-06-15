Туркменистан избран членом экономической комиссии ООН

CA-NEWS (TM) - Туркменистан избран членом Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН на 2019-2021 годы, говорится в четверг, 14 июня в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Данное решение было принято в ходе 96-го заседания 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Комиссия была учреждена в 1946 году и является центральным форумом для обсуждения международных экономических и социальных проблем и выработки рекомендаций в отношении политики для государств-членов и системы ООН, основываясь на докладах 11 фондов и программ ООН.

ЭКОСОС состоит из 54 государств, избираемых Генеральной Ассамблеей сроком на три года.

Ежегодно избираются 18 стран от региональных групп, замещающих 1 января страны, срок полномочий которых истёк.