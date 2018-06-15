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  15 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев поздравил глав ряда государств и международных организаций с Рамазан хайитом

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил глав ряда государств и международных организаций с Рамазан хайитом.

В частности, как сообщает пресс-служба президента, поздравительные послания направлены главам государств и правительств Афганистана, Бангладеш, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Иордании, Кувейта, Малайзии, Египта, Азербайджана, Пакистана, Саудовской Аравии, Сингапура, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Ирана, Омана, Катара, Кыргызстана, Казахстана и других зарубежных стран, руководителям таких международных структур, как Организация исламского сотрудничества, Азиатский банк развития, Шанхайская организация сотрудничества, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Управление мусульман Кавказа и других.

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