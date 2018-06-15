BuzzFeed: Трамп на встрече лидеров G7 заявил, что Крым является российским

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил лидерам стран G7, что Крым — российский, так как все, кто живет там, говорят по-русски, сообщает портал ​BuzzFeed со ссылкой на анонимные источники в дипломатической среде.

Один из собеседников агентства пояснил, что Трамп сказал это на саммите в Квебеке, когда лидеры G7 обсуждали внешнеполитические вопросы.

Источники BuzzFeed утверждают, что во время ужина на саммите президент США также поставил под сомнение решение лидеров остальных стран G7 о поддержке Украины. Трамп, в частности, назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран в мире», рассказал один из дипломатов.

BuzzFeed отправил запрос в Белый дом по поводу заявлений Трампа, но не получил на него ответа.

В ходе традиционного брифинга пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ответила на вопрос о высказываниях Дональда Трампа по поводу Крыма и Украины, сообщает телеканал ABC. В частности, американский президент заявил, что «Крым российский, потому что его жители говорят на русском».

Сандерс ответила, что ничего не знает о подобных комментариях Трампа. По ее словам, она не присутствовала на частных разговорах Трампа с другими участниками саммита G7, а потому не располагает подобной информацией.