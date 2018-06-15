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  15 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Страны ЕС единогласно одобрили введение импортных пошлин против США
Предыстория: США вводят пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Канады и МексикиПродолжение: Шесть стран из G7 обрушились с критикой на США из-за введения пошлин на импорт стали и алюминия

CA-NEWS (CA) - Страны ЕС единогласно поддержали введение ответных штрафных пошлин на товары из США общим объемом в 2,8 миллиарда евро. Об этом, как сообщает DW, говорится в сообщении Еврокомиссии, распространенном в четверг, 14 июня.

Представители стран Евросоюза на встрече в Брюсселе одобрили предложенный Еврокомиссией список, в который среди прочего попали изделия из стали, виски бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's.

В Еврокомиссии сообщили, что соответствующая директива будет выпущена в ближайшие дни с тем, чтобы европейские пошлины в размере 25 процентов вступили в силу с 1 июля текущего года. Ожидается, что 1 июля Канада введет соответствующие штрафные пошлины на товары из США.

С 1 июня США ввели 25-процентные пошлины на ввоз стали и 10-процентные пошлины — на ввоз алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады. Трамп объяснял это решение «опустошением» американской промышленности, к которому привели способы ведения внешней торговли других стран. Как ожидается, они затронут импортируемые из Европы товары на общую сумму в 6,4 млрд евро.

В Канаде в ответ обещали ввести пошлины на импорт стали и алюминия на сумму до $16,6 млрд, в Мексике повысили на 20% тарифы на импорт свинины и сельскохозяйственной продукции из США.

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