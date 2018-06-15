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  15 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Борцы из Таджикистана выиграли две медали на международном турнире в Кыргызстане

CA-NEWS (TJ) - В Жалал-Абадской области Кыргызской Республики прошли 11-е международные соревнования по греко-римской борьбе, посвященные памяти героя Советского Союза Токубая Тайгараева, где молодые борцы из Таджикистана завоевали две медали, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

В соревнованиях приняли участие 450 спортсменов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Кыргызстанцы завоевали одиннадцать золотых медалей, спортсмены из Узбекистана завоевали семь наград. Отличились на турнире и таджикские спортсмены. В их активе две бронзовые медали. В весе 33 кг третьим стал Аслиддин Очилов, а в весе 65 кг вторую бронзу выиграл Икром Турдибеков.

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