301 выпускник Астаны закончил школу с золотой медалью

CA-NEWS (KZ) - 301 выпускник Астаны стал обладателем знака отличия «Алтын белгі». Накануне в столице прошла церемония чествования лучших выпускников города.

Всего, как сообщает пресс-служба акимата, 373 выпускника получили аттестат с отличием.

Поздравляя выпускников, аим столицы Асет Исекешев отметил, что на республиканских, международных олимпиадах и конкурсах научных проектов школьники Астаны завоевали 281 медаль, среди которых 121 золотая, 66 серебряных, 94 бронзовых. Учащиеся столицы 12 лет подряд занимают 1 общекомандное место и удостаиваются звания «Лучшая команда» в республике. В этом году, по его словам, более 6 тысяч выпускников столицы успешно окончили школу, достойно выдержали первые в жизни серьезные экзамены, подтвердили полученные знания.

«В этом году школьную скамью покидают талантливые ребята. Например, в Астане ученика школы для одаренных детей №9 «Зерде» Нурали Сарбакыша пригласили сразу 7 университетов мира. А Кудайбергенов Алихан и Шаяхметов Ерарслан – победители всех международных олимпиад по математике. Кемел Нурдаулет – золотой медалист всех международных олимпиад по физике. Вандейкастель Синтия Сулуу из школы-лицея №60 – неоднократная обладательница золотой медали на республиканской олимпиаде по французскому языку. И таких умных, сильных учеников у нас с каждым годом все больше и больше. Конечно, это нас очень радует. Мы гордимся», – сказал А.Исекешев.