WSJ узнало о желании Макрона сделать французский главным языком Евросоюза

CA-NEWS (CA) - Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет вернуть французскому статус официального языка европейских общественных и политических институтов, которое он занимал до вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество в 1973 году. Такое изменение может стать возможным после выхода королевства из состава Евросоюза (Brexit), сообщила в четверг, 14 июня газета The Wall Street Journal.

Впервые свои надежды Макрон озвучил в марте в День французского языка. Тогда он заявил, что доминирование английского языка не является неизбежным для ЕС. Он призвал вернуться к положению вещей, которое существовало до 1973 года. Тогда именно французский был основным в делопроизводстве.

Как напоминает издание, на настоящий момент английский язык является официальным для 12,8% жителей Евросоюза, однако после Brexit он останется вторым официальным языком лишь для двух стран - Ирландии и Мальты, где проживают 1,2% населения ЕС. При этом английский остается самым изучаемым иностранным языком в европейских образовательных учреждениях - его учат более 80% учеников начальных школ и более 95% средних школ. 81% всех документов Евросоюза составлены на английском языке, хотя только 2,8% сотрудников учреждений ЕС - британцы.

Позицию Макрона поддерживает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, родившийся в Люксмебурге, где три официальных языка - французский, немецкий и люксембургский. «Почему язык Шекспира превосходит язык Вольтера? Мы ошиблись, когда выбрали англификацию», - сказал политик во время интервью на французском телевидении.

Официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста в апреле отказался участвовать в совещании по бюджету, поскольку оно велось на английском языке. По словам одного из дипломатов, английский всех оставшихся на совещании в принципе устраивал, однако после демарша француза все стали требовать перевода на их собственные языки.