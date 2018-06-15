Четырехтонный чак-чак в виде мяча приготовили в Казани

CA-NEWS (CA) - Самый большой в мире чак-чак весом 4 тонны 26 кг приготовили в Казани для состоявшейся в четверг церемонии открытия фестиваля болельщиков FIFA в столице Татарстана. Чак-чак был выполнен в форме половины футбольного мяча. На его изготовление ушло 9 тыс. яиц, а также по тонне меда и муки, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента продовольствия и социального питания Казани.

Самый большой чак-чак в России на площадке Фестиваля болельщиков в Казани! pic.twitter.com/9qtR6NI5ZB — Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) June 14, 2018

«В изготовлении чак-чака был задействован весь кондитерский цех департамента. Около 20 человек в течение двух дней собирали его», - отметил собеседник агентства.

По его словам, черные элементы мяча были изготовлены из шоколадной мастики. Сфера мяча установлена на поле, которое также выполнено из чак-чака.

После фиксации достижения представители Книги рекордов России в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова вручили на церемонии открытия Фанфеста сертификат о рекорде.

Затем сладость разрезали на части и раздали болельщикам. Также его решили направить в социальные учреждения республики.

Всего в Казани на стадионе «Казань-Арена» состоится шесть матчей чемпионата мира по футболу. Четыре групповых: 16 июня между Францией и Австралией, 20 июня между Ираном и Испанией, 24 июня между Польшей и Колумбией и 27 июня между Корея и Германия. А также в столице Татарстана пройдет матч 1/8 и 1/4 финала.