В ЮНИСЕФ призывают предоставлять папам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

CA-NEWS (CA) - Две трети младенцев в возрасте до года живут в странах, где отцам не полагается оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. К такому заключению пришли в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), проанализировав законодательства стран мира, сообщает на сайте ООН.

«В 92-х странах папы не могут рассчитывать на оплачиваемый отпуск, который позволил бы им побыть дома со своими новорожденными детьми. «Позитивное и наполненное смыслом общение с матерью и отцом на самом раннем этапе жизни способствует развитию мозга и отражается на дальнейшем развитии ребенка в целом, его здоровье и психологическом состоянии, а также улучшает его способности», - говорит исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

«Наша задача – помочь отцам выполнить эту функцию», - добавила она. По данным исследований, когда отцы привязываются к своим новорожденным детям, они продолжают играть более активную роль и в их дальнейшей судьбе. Дети при этом получают позитивный заряд на всю жизнь – улучшается их психологическое здоровье, повышается самооценка и удовлетворенность жизнью.

В ЮНИСЕФ призывают правительства проводить политику, направленную на поддержку раннего развития ребенка, включая обеспечение матери и отца оплачиваемым отпуском по уходу, бесплатное дошкольное образование и оплачиваемый перерыв для кормящих матерей.

В начале этого года в ЮНИСЕФ внесли изменения в собственную политику в отношении родительских льгот: папе или маме теперь предоставляют до 16 недель оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. До сих пор длительность таких «каникул» составляла 4 недели.

«Мы не можем бороться за благополучие каждого ребенка, не позаботившись о каждом родителе. Мы хотим призвать правительства и работодателей предоставлять матерям и отцам время и средства, которые требуются для обеспечения благополучия ребенка, особенно на самом раннем этапе его развития», - подчеркнула Фор.

Как с удовлетворением отмечают в ЮНИСЕФ, в мире расширяется поддержка в отношении политики, направленной на заботу о семье. Однако, останавливаться на достигнутом рано, пока 90 млн. младенцев все еще живут в странах, где папы не могут позволить себе находиться рядом с ними в первые недели после их рождения.

Напомним, инициатива ЮНИСЕФ в защиту активного отцовства – «Суперпапа» – была запущена более года назад. День отца - один из знаменательных дней этой кампании. Любовь, защита, совместные игры, правильное питание и здоровое развитие – в этом заключается смысл этого веселого праздника, который в июне отмечают в 80 странах мира.