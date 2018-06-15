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  15 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан наращивает объёмы электроэнергии, поставляемой в Афганистан

CA-NEWS (TM) - На афганской территории завершается строительство новой ЛЭП, что позволит ещё более увеличить объёмы поставок туркменской электроэнергии, об этом говорилось на заседании правитаельства с участие президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщает пресс-служба туркменского лидера, было доложено о завершении на афганской территории строительства новой ЛЭП, что позволит ещё более увеличить объёмы поставок туркменской электроэнергии в различные регионы соседнего государства, а также о подготовке к церемонии ввода новостройки в эксплуатацию.

На заседании правительства вице-премьерам Рашиду Мередову и Дадебай Амангелдиеву были даны поручения по подготовке к участию делегации нашей страны в церемонии ввода в эксплуатацию новой ЛЭП, построенной на территории Афганистана.

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