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  15 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана примет участие в международной водной конференции в Душанбе

CA-NEWS (TM) - На состоявшемся 14 июня заседании кабинета министров вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов сообщил о подготовке к намеченному на 20 июня рабочему визиту президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Таджикистан в целях участия в международной конференции высокого уровня «Вода для устойчивого развития», которая состоится в Душанбе.

Как сообщает пресс-служба туркменского лидера, в предстоящем крупном форуме в Душанбе примут участие главы государств и руководители правительств из десятков стран мира, представители международных организаций.

Туркменистан, в настоящее время председательствует в Международном фонде спасения Арала (МФСА).

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