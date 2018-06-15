Президент Туркменистана примет участие в международной водной конференции в Душанбе

CA-NEWS (TM) - На состоявшемся 14 июня заседании кабинета министров вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов сообщил о подготовке к намеченному на 20 июня рабочему визиту президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Таджикистан в целях участия в международной конференции высокого уровня «Вода для устойчивого развития», которая состоится в Душанбе.

Как сообщает пресс-служба туркменского лидера, в предстоящем крупном форуме в Душанбе примут участие главы государств и руководители правительств из десятков стран мира, представители международных организаций.

Туркменистан, в настоящее время председательствует в Международном фонде спасения Арала (МФСА).