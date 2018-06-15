ВОЗ опубликовал данные о суициде в Центральной Азии
- Азия и мир, общество
- 15:25, 15 июня 2018
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CA-NEWS (CA) - По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2016 год самый высокий показатель суицидов в Центральной Азии у Казахстана.
В статистике ВОЗ индикатор суицидов на 100 тыс. человек в Казахстане составляет 22,5.
Второе место занимает Кыргызстан, его индикатор суицида показывает 8, 3. Затем Узбекистан с показателем 7,4, Туркменистан 6,7 и Таджикистан — 2,5.
Наибольшее количество суицидов наблюдается у таких стран как Литва — 31,0
Россия — 29,2 и Гайана — 29,2.
Наименьшее же количество суицидов зарегистрировано в таких странах как Антигуа и Барбуда — 0,5, Барбадос — 0,8 и Багамские острова — 1, 7.
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