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  15 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ВОЗ опубликовал данные о суициде в Центральной Азии

CA-NEWS (CA) - По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2016 год самый высокий показатель суицидов в Центральной Азии у Казахстана.

В статистике ВОЗ индикатор суицидов на 100 тыс. человек в Казахстане составляет 22,5.

Второе место занимает Кыргызстан, его индикатор суицида показывает 8, 3. Затем Узбекистан с показателем 7,4, Туркменистан 6,7 и Таджикистан — 2,5.

Наибольшее количество суицидов наблюдается у таких стран как Литва — 31,0
Россия — 29,2 и Гайана — 29,2.

Наименьшее же количество суицидов зарегистрировано в таких странах как Антигуа и Барбуда — 0,5, Барбадос — 0,8 и Багамские острова — 1, 7.

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