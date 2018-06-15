Узбекистан лидирует в СНГ по займам в финансовых институтах

CA-NEWS (UZ) - За январь-март 2018 года международные финансовые институты одобрили кредитование в Узбекистане четырех проектов совокупным размеров $841 млн посредством предоставления суверенных займов проводимых через государственные структуры. Как сообщает Nuz.uz, это стало самым высоким показателем среди стран СНГ.

В частности Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития, входящие в группу Всемирного банка, предоставят республике $840 млн, в том числе $500 млн – на развитие садоводства, $200 млн – повышение энергоэффективности промышленных предприятий и $140 млн –централизованного теплоснабжения. Азиатский банк развития выделил $1 млн на улучшение системы государственного управления экономикой.

С учетом только суверенных займов на Узбекистан приходится 78% от общего объема кредитования со стороны международных финансовых институтов. На второй позиции оказался Таджикистан (10%), которому банки развития предоставили $109 млн на реализацию четырех проектов. Также в первой пятерке фигурируют Беларусь (6,4%), Кыргызстан (5%) и Молдова (1%).

Правительство Казахстана привлекло всего $300 тысяч, а Туркменистана в списке заемщиков нет. Наибольшее число проектов, финансируемых банками развития, затрагивают агропромышленный комплекс, энергетический сектор, муниципальную инфраструктуру и сферу транспорта.

Если рассматривать займы, полученные частными организациями, то среди стран СНГ лидирует Казахстан. Компании этой страны в первом квартале получили от международных банков, в общей сложности $562 млн, что составляет 60% от совокупного объема инвестиций. На деловой сектор России приходится 22%, Украины – 9%, Кыргызстана – 5%, Армении – 3%.

В Таджикистане реализуется лишь один проект на сумму $2 млн, а негосударственные предприятия Узбекистана и Туркменистана не получили ни цента. Больше всего вложений приходится на категорию «Природные ресурсы и горнодобывающая промышленность».

Всего за январь-апрель текущего года международные финансовые институты одобрили финансирование в странах СНГ 33 проектов на сумму свыше $2 млрд, 17 из которых реализуются как суверенные займы и 16 – в частном секторе. В частности кредитование последнего увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до $931 млн, размер суверенных займов снизился на 27% до $1,08 млрд.