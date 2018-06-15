Назарбаев стал Почетным доктором наук Казанского федерального университета

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках рабочего визита в Татарстан посетил Казанский федеральный университет.

Как сообщает пресс-служба Акорды, перед встречей с профессорско-преподавательским составом он побеседовал со студентами из РК, проходящими обучение в Казани, и пожелал им успехов и достижений в учебе.

В ходе посещения высшего вуза главе государства было присвоено звание Почетного доктора наук Казанского федерального университета.

Обращаясь к коллективу университета, президент отметил богатую академическую и научную базу, а также практические достижения в области инноваций.

«Согласно историческим данным, с 1877 года в Казанском университете активно обучались представители казахской интеллигенции. Отрадно, что тесная историческая связь учебного заведения с Казахстаном сохраняется и сегодня. В настоящее время здесь по разным программам получают знания свыше 500 казахстанских студентов», - сказал Н.Назарбаев.

Наряду с этим, он акцентировал внимание на необходимости укрепления дружбы и добрососедства между Казахстаном и Россией, подчеркнув важную роль молодежи в этом деле, и предложил организовать ряд мероприятий, направленных на активное вовлечение молодого поколения двух стран в процесс дальнейшего развития сотрудничества Астаны и Москвы.

«Предлагаю организовать Форум молодых лидеров Казахстана и России. Это позволит молодежи обмениваться своими идеями и выработать конкретные предложения по самым актуальным вопросам развития наших государств. Также необходимо задать новый импульс культурному обмену и активизировать проведение ежегодных конкурсов молодых исполнителей, художников, музыкантов с целью поддержки талантливой и творческой молодежи наших стран», - отметил глава РК.

Также, по его словам, необходимо укреплять сотрудничество в сфере спорта.

«Актуальными являются контакты между нашими молодыми спортсменами. Думаю, что студенчество поддержит проведение на регулярной основе турниров среди молодежи двух стран», - добавил Н.Назарбаев.