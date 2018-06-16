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  16 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев наградил Минниханова орденом «Достык»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава РК отметил высокие темпы социально-экономического роста Татарстана и указал на перспективные направления углубления двусторонних связей. По его словам, между республиками сложились самые близкие и доверительные отношения.

«У вас хорошо развивается сфера IT-технологий. Нашей молодежи необходимо изучать этот опыт. Также налаживается межрегиональное сотрудничество. Объем взаимной торговли увеличился до 700 млн долларов, и теперь нам необходимо достичь показателя в 1 млрд долларов», - сказал Н.Назарбаев.

Он также указал на возможности создания совместных предприятий в сфере машиностроения, оборонной и космической промышленности, отметил опыт Татарстана в сфере переработки нефтепродуктов и акцентировал внимание на вопросах сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Кроме того, отметив вклад Р.Минниханова в укрепление дружбы, взаимопонимания и доверия между народами, президент РК наградил его орденом «Достык» первой степени.

В свою очередь глава Татарстана подчеркнул важность эффективного двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики.

«Сегодня Казахстан - это самый главный наш партнер. Важным является опыт реализации успешных совместных проектов», - сказал он и отметил темпы развития системы образования в Казахстане и выразил готовность к активизации процесса обмена студентами.

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