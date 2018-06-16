В Южно-Казахстанской области ливень подтопил более 20 дворов
- Казахстан, происшествия
- 11:45, 16 июня 2018
- Просмотров: 304
CA-NEWS (KZ) - В Южно-Казахстанской области сильный ливень подтопил более 20 частных дворов.
По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, 15 июня в 19:50 в результате обильных осадков произошло подтопление 6 дворовых территорий частного сектора в поселке Киелитас Толебийского района, 10 дворовых территорий в селе Абай Сарыагашского района и 7 дворовых территорий в поселке Актас-1 (территория Шымкента).
Местные исполнительные органы и Департамент по ЧС к ночи откачали из дворов воду.
2 600 000 сом ($38 027) Продаю полдома 4-ком., 52,3кв. м., этаж-1, 3-сот., стена кирпич, Куренкеева-Древесная, р/н Старого Автовокзала.