В Южно-Казахстанской области ливень подтопил более 20 дворов

CA-NEWS (KZ) - В Южно-Казахстанской области сильный ливень подтопил более 20 частных дворов.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, 15 июня в 19:50 в результате обильных осадков произошло подтопление 6 дворовых территорий частного сектора в поселке Киелитас Толебийского района, 10 дворовых территорий в селе Абай Сарыагашского района и 7 дворовых территорий в поселке Актас-1 (территория Шымкента).

Местные исполнительные органы и Департамент по ЧС к ночи откачали из дворов воду.