5-летний мальчик выпал с 5 этажа в Шымкенте
- Казахстан, происшествия
- 12:20, 16 июня 2018
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CA-NEWS (KZ) - Мальчик выпал с балкона на 5 этаже в Шымкенте.
По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, инцидент произошел 15 июня в 21:45.
Оставшись без присмотра взрослых, ребенок, 2013 года рождения, выпал с балкона и выжил, он госпитализирован, уточняет КЧС.
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