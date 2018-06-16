5-летний мальчик выпал с 5 этажа в Шымкенте

CA-NEWS (KZ) - Мальчик выпал с балкона на 5 этаже в Шымкенте.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, инцидент произошел 15 июня в 21:45.

Оставшись без присмотра взрослых, ребенок, 2013 года рождения, выпал с балкона и выжил, он госпитализирован, уточняет КЧС.