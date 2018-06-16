В Алматы задержаны продавцы антиквариата, в том числе картины Пикассо, общей стоимостью $5,95 млн

CA-NEWS (KZ) - В Алматы задержаны продавцы антиквариата, в том числе картины Пикассо, общей стоимостью $5,95 млн.

Как сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана, 14 июня 2018 года сотрудники Департамента КНБ по городу Алматы совместно со Службой экономических расследований Департамента госдоходов задержали группу лиц, занимавшуюся оборотом предметов антиквариата с целью личного обогащения.

Предварительная розничная стоимость изъятых предметов составляет более 2 млрд тенге ($5,95 млн). В числе изъятых предметов: 367 восточных рукописных (ХІV-ХІХ вв.) и литографических (XVIII - начало XX вв.) книг общей стоимостью 261 млн тенге ($777 тыс.), картина Пабло Пикассо стоимостью более 1,5 млрд тенге ($4,5 млн), сабли, ружья, картины, вазы и другие культурно-исторические ценности. Назначены соответствующие экспертизы для уточнения исторической ценности.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 234 (Экономическая контрабанда) Уголовного кодекса Казахстана.