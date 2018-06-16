Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Китая стоимостью $50 млрд

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о введении пошлин на импорт китайских товаров стоимостью $50 миллиардов, а Пекин пообещал принять контрмеры, вновь усилив опасения о начале торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, сообщает Reuters.

Трамп заявил, что США введут 25-процентные пошлины на импорт стратегически важной для Китая продукции, и пригрозил дополнительными тарифами в случае ответных мер Пекина.

«США введут дополнительные пошлины, если Китай пойдет на ответные меры, например, введет новые тарифы на импорт американских товаров, услуг или сельхозпродукции; повысит нетарифные барьеры или примет карательные меры против американских экспортеров или американских компаний, действующих в Китае», - заявил Трамп.

По словам американского лидера, если Китай примет ответные меры, США введут дополнительные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $100 миллиардов.

«Китай не хочет торговой войны, но у китайской стороны нет другого выбора, кроме решительного противостояния этому (пошлинам), из-за недальновидного поведения США, которое навредит обеим сторонам», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства торговли КНР в пятницу.

«Мы немедленно введем пошлины аналогичного масштаба и силы. Все результаты, ранее достигнутые двумя сторонами в ходе переговоров, окажутся недействительными».

С начала мая Пекин и Вашингтон провели три раунда переговоров в попытке разрешить торговый спор, однако не смогли прийти к компромиссу. По словам осведомленных источников, Трампа не впечатлило предложение Китая на $70 миллиардов увеличить покупку американской сельхозпродукции, энергоресурсов и других товаров.